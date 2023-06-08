Защитник Тимофей Якушин продлил контракт с МБА

Тимофей Якушин продлил контракт с МБА
Защитник МБА Тимофей Якушин продлил контракт с командой.
По информации телеграм-канала «Перехват», соглашение рассчитано на один год.
«Я очень рад остаться в МБА. Хочу поблагодарить генерального директора клуба Игоря Кочаряна и весь тренерский штаб во главе с Василием Карасевым за оказанное доверие. Именно в МБА моя роль на паркете существенно изменилась, и я верю в ту систему, которую выстраивает клуб.
Считаю, что в прошлом сезоне нам удалось добиться серьезных результатов. С предвкушением жду старта следующего! Я уверен, что он будет еще более интересным. Цель только одна – поднять планку, которую мы сами установили. До встречи на баскетболе!» – сказал Якушин.
В сезоне-2022/23 Якушин принял участие в 42 матчах и в среднем набирал 10,4 очка, 3,1 передачи и 3,0 подбора.