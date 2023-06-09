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Двукратный чемпион Евролиги Кулагин покинул УНИКС, баскетболист продолжит карьеру в «Самаре»

Казанский УНИКС на сайте объявил об уходе из команды защитника Михаила Кулагина.

Двукратный чемпион Евролиги Кулагин покинул УНИКС, баскетболист продолжит карьеру в «Самаре»
© Матч ТВ

Кулагин играл за УНИКС в сезоне 2022/23. В составе команды 28 летний баскетболист провел 32 матча, в среднем набирая 2,7 очка, стал чемпионом Единой лиги.

— УНИКС благодарит Михаила за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении УНИКСа.

Кулагин продолжит карьеру в «Самаре». Защитник подписал контракт с новым клубом по схеме «1+1».

Баскетболист с 2015 по 2020 год защищал цвета московского ЦСКА, вместе с армейцами он четыре раза выиграл Лигу ВТБ, дважды — Евролигу.

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