Двукратный чемпион Евролиги Кулагин покинул УНИКС, баскетболист продолжит карьеру в «Самаре»
Казанский УНИКС на сайте объявил об уходе из команды защитника Михаила Кулагина.
Кулагин играл за УНИКС в сезоне 2022/23. В составе команды 28 летний баскетболист провел 32 матча, в среднем набирая 2,7 очка, стал чемпионом Единой лиги.
— УНИКС благодарит Михаила за вклад в победы команды и желает успехов в дальнейшей карьере, — говорится в сообщении УНИКСа.
Кулагин продолжит карьеру в «Самаре». Защитник подписал контракт с новым клубом по схеме «1+1».
Баскетболист с 2015 по 2020 год защищал цвета московского ЦСКА, вместе с армейцами он четыре раза выиграл Лигу ВТБ, дважды — Евролигу.