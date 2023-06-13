Баскетболист Моня официально завершил карьеру

Сергей Моня официально завершил карьеру
Форвард санкт-петербургского «Зенита» Сергей Моня официально завершил игровую карьеру в возрасте 40 лет. Об этом сообщает пресс-служба команды.
«Год назад Капитан Россия взял титул чемпиона Единой лиги вместе с «Зенитом» и спустя полгода снова пришел на помощь клубу, когда сине-бело-голубых преследовала череда травм.
Свой последний официальный матч Моня провел 10 января, дома против «Локомотива-Кубань». Но символично, что в принципе в последний раз в форме «Зенита» Сергей вышел на паркет в матче с… болельщиками! На закрытии сезона.
Каким бы ни был следующий шаг в карьере Капитана России, мы будем пристально следить. Спасибо за полтора года вместе, Сергей!», — говорится в заявлении команды.
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