Баскетболист Моня огорчен последним сезоном в «Зените»

«Очень много проблем было у ребят — кто-то приходил по ходу сезона, кто-то уходил, травмы. Играли со спадами, не хватило, наверное, стабильности, поэтому мы чередовали яркие победы с домашними поражениями. Это тоже сказывается, что много травм было. Конечно, огорчение есть, но надо всё проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться.



Финальная вывеска оказалась непредсказуемой, но для лиги, наверное, это даже лучше, что чемпионы меняются каждый год, для зрителей это интереснее. Наша вывеска с ЦСКА в серии за третье место была тоже очень интересной. Конечно, мы думали как минимум играть в финале, но проиграли УНИКСу в драматичной концовке. Думаю, зрителям понравились матчи, они получились зрелищными — и дома, и на выезде», — приводит слова Мони пресс-служба команды.