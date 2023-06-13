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Сергей Моня с разочарованием высказался по поводу заключительного сезона в карьере

Знаменитый российский баскетболист Сергей Моня высказался по поводу сезона-2022/2023, который он провёл в «Зените».

Баскетболист Моня огорчен последним сезоном в «Зените»
© Чемпионат.com

«Очень много проблем было у ребят — кто-то приходил по ходу сезона, кто-то уходил, травмы. Играли со спадами, не хватило, наверное, стабильности, поэтому мы чередовали яркие победы с домашними поражениями. Это тоже сказывается, что много травм было. Конечно, огорчение есть, но надо всё проанализировать, сделать правильные выводы и готовиться.

Финальная вывеска оказалась непредсказуемой, но для лиги, наверное, это даже лучше, что чемпионы меняются каждый год, для зрителей это интереснее. Наша вывеска с ЦСКА в серии за третье место была тоже очень интересной. Конечно, мы думали как минимум играть в финале, но проиграли УНИКСу в драматичной концовке. Думаю, зрителям понравились матчи, они получились зрелищными — и дома, и на выезде», — приводит слова Мони пресс-служба команды.

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