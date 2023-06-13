Агент Шведа опроверг слова о тромбе в голове баскетболиста

«Не понял откуда это взялось. Какой тромб в голове Алексея? Я не говорил такие слова ни одному российскому журналисту. Повторное КТ не показало никаких проблем. Понятно, что совсем бесследно для здоровья эти побои пройти не могут, но динамика выздоровления идет хорошо. Как я говорил ранее, врачи дают оптимистичные прогнозы. Уже в июле Швед сможет проводить тренировки с мячом», — приводит слова Фимича «Спорт-экспресс».