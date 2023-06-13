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Женская сборная России по баскетболу разгромила Беларусь с двукратным преимущесвтом

В Москве проходит международный товарищеский турнир по баскетболу, где женская сборная России крупно победила команду Беларуси со счётом 104:50. Преимущество россиянок получилось более чем двукратным.

Женская сборная России по баскетболу разгромила Беларусь
© Betassist

Самым результативной игроком в составе российской команды стала Анастасия Зоткина, набравшая 16 очков и 7 подборов. Также отличились Жосселина Майга (13 очков), Анастасия Косу (12 баллов) и Ксения Левченко (11 очков).

В турнире также участвует юниорская сборная России, которая уступила взрослой команде со счётом 46:94.

Повторный матч между сборными России и Беларуси состоится 16 июня.

Напомним, что сборные России и Беларуси отстранены от международных соревнований из-за политических событий.

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