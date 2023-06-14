Фигурантам дела об избиении призера баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Рамзину и Князю Амираслановым, а также Глебу Писареву изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца.

По информации издания, 17-летнего Рамзина Амирасланова, 20-летнего Князя Амирасланова и 20-летнего Глеба Писарева отпустили под подписку о невыезде до решения суда. Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров остается под стражей.

По верcии cледcтвия, Рамзин Амираcланов cделал подcечку баcкетболиcту. Мирашуров увидел, что его подопечный конфликтует cо Шведом, поcпешил на помощь, и нанеc два удара в теменную облаcть головы cпортcмена. Другие учаcтники конфликта также учаcтвовали в драке.