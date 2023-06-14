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"Спорт-Экспресс": обвиняемые по делу баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа отпущены из-под стражи

Фигурантам дела об избиении призера баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа Рамзину и Князю Амираслановым, а также Глебу Писареву изменили меру пресечения на не связанную с заключением под стражу. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Напомним, 5 мая Пресненский межрайонный суд арестовал их на два месяца.

По информации издания, 17-летнего Рамзина Амирасланова, 20-летнего Князя Амирасланова и 20-летнего Глеба Писарева отпустили под подписку о невыезде до решения суда. Четвертый обвиняемый 31-летний Юсуф Мирашуров остается под стражей.

Баскетболиста ЦСКА Шведа избили после того, как он заступился за свою жену

По верcии cледcтвия, Рамзин Амираcланов cделал подcечку баcкетболиcту. Мирашуров увидел, что его подопечный конфликтует cо Шведом, поcпешил на помощь, и нанеc два удара в теменную облаcть головы cпортcмена. Другие учаcтники конфликта также учаcтвовали в драке.

Вторым потерпевшим по делу признан Артем Лопатин, друг Шведа, шеф-повар ресторана, рядом с которым произошла драка. Он, увидев драку, вступился за своего товарища. По словам Лопатина, он получил удары от Князя Амирасланова и Глеба Писарева.

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