Антонов, Ухов и Астапкович продлили соглашения с БК ЦСКА

«Благодарен всем парням за то, что пошли клубу навстречу в финансовых вопросах в трудный период. От каждого услышал, что для них приоритетом является выступление за ЦСКА, а не возможность сиюминутной выгоды. Клубный патриотизм в наше время явление достаточно редкое, мы рады иметь в составе таких игроков и еще больше рады оставить их в команде на более длительный срок», — приводит слова Ватутина официальный сайт клуба.