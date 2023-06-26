Владислав Трушкин покинул БК «Енисей»

« Владислав Трушкин принял решение перейти в другой клуб. Мы благодарим Влада за время, проведённое в «Енисее». Удачи и успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в заявлении команды.

Трушкину 30 лет. Он провёл в «Енисее» три года. Впервые он попал в команду в сезоне-2016/2017. После этого игрок перешёл в казанский УНИКС, провёл там один сезон и перешёл в санкт-петербургский «Зенит», в котором выступал до 2021 года. Затем баскетболист вновь перешёл в «Енисей».