Наз Рид заработает $ 42 млн за трёхлетний контракт с «Миннесотой»

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид договорился о новом трехлетнем контракте на $ 42 млн с опцией игрока, сообщили его агенты Шон Кеннеди и Джефф Шварц ESPN.

Стоит отметить, что таким образом «Тимбервулвз» потратят на своё трио центровых в составе Руди Гобера, Луки Гарзы и Наза Рида около $ 443 млн. в совокупности.

В прошлом сезоне после перерыва на Матч всех звёзд НБА Наз Рид набрал 242 очка за 312 минут игрового времени (0,78 очка за минуту). Единственным центровым, набирающим больше очков за минуту после перерыва в сезоне-2022/23 годах, был камерунец Джоэл Эмбиид (мин. 50 минут).