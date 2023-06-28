Гендиректор МБА объяснил уход Антона Пушкова

Генеральный директор МБА Игорь Кочарян в разговоре с «Матч ТВ» объяснил уход Антона Пушкова из клуба возросшей конкуренцией на позиции центрового и поблагодарил игрока за вклад в успехи команды в минувшем сезоне.

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В среду пресс служба МБА на официальном сайте клуба объявила о том, что 34 летний центровой покидает команду. Пушков стал игроком московского клуба перед началом прошлого сезона. Ранее баскетболист выступал за «Зенит», в составе которого становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

В минувшем сезоне московский клуб дебютировал в Единой лиге, где занял 6 е место в группе А по итогам регулярного чемпионата и уступил в четвертьфинале плей офф «Зениту».

— Здесь только слова благодарности Антону. В очень важный период, в период становления клуба Пушков присоединился к МБА. Прошедший сезон сложился позитивно, и его роль была очень весомой. Не всегда, может быть, все получалось в плане баскетбола, где то были травмы, но Антон всегда старался быть готовым и помогал на паркете и за его пределами. Так что по совокупности в минувшем сезоне у нас все сложилось. Опять же могу только поблагодарить Антона. Желаю ему всего самого лучшего.

— Почему клуб и игрок расстались?

— В принципе у нас конкуренция на этой позиции немного возросла. Плюс еще есть наш молодой игрок Максим Савченко. Так что это основная причина, — сказал Кочарян корреспонденту «Матч ТВ».