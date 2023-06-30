Иривинг возглавил рейтинг лучших свободных агентов НБА от Sportsnet
Авторитетный североамериканский портал Sportsnet составил рейтинг лучших свободных агентов НБА. Его возглавил 31-летний защитник Кайри Ирвинг, который начинал сезон в «Бруклине», а затем его обменяли в «Даллас».
Ирвинг имеет право на максимальный контракт ($ 272 млн) от «Далласа». Ранее также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Финиксе» или «Лейкерс».
Второе место занял 33-летний защитник «Филадельфии» Джеймс Харден, который воспользовался опцией игрока. Ожидается, что его в ближайшее время обменяют.
Далее рейтинг выглядит следующим образом: Фред Ванвлит, Джереми Грант, Крис Миддлтон, Брук Лопес, Майлз Бриджес, Кэмерон Джонсон, Кайл Кузма, Дрэймонд Грин, Якоб Пёлтль и Остин Ривз.
Рынок свободных агентов откроется 1 июля.