Иривинг возглавил рейтинг лучших свободных агентов НБА от Sportsnet

Авторитетный североамериканский портал Sportsnet составил рейтинг лучших свободных агентов НБА. Его возглавил 31-летний защитник Кайри Ирвинг, который начинал сезон в «Бруклине», а затем его обменяли в «Даллас».

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Ирвинг имеет право на максимальный контракт ($ 272 млн) от «Далласа». Ранее также сообщалось, что он может продолжить карьеру в «Финиксе» или «Лейкерс».

Второе место занял 33-летний защитник «Филадельфии» Джеймс Харден, который воспользовался опцией игрока. Ожидается, что его в ближайшее время обменяют.