Шведский баскетболист пожалел о переходе в российский клуб

Шведский баскетболист пожалел о переходе в ЦСКА
Экс-игрок NBA из Швеции Юнас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает Reuters.
Контракт с российским клубом Йеребко подписал в 2022 году, из-за чего его отстранили от выступлений за национальную команду на чемпионате мира.
«Я не играл почти полтора года, и у меня не было других предложений. Я получил предложение от ЦСКА и воспользовался им. На тот момент думал только о баскетболе, но всё сложилось иначе. Жалею об этом сейчас, и если бы мог вернуться в прошлое, то не сделал бы этого», – рассказал он.
Йеребко также добавил, что переход в ЦСКА был обусловлен не финансовым вопросом.
«У меня было слабое представление о том, как вернуться в НБА, и поэтому я согласился на предложение. Но при этом я не хотел бы никого обвинять, ответственность лежит на мне», – заявил баскетболист.
Ранее игрок из США Ройс Хэмм покинул российский баскетбольный клуб «Зенит».