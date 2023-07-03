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Шведский баскетболист пожалел о переходе в ЦСКА

Экс-игрок NBA из Швеции Юнас Йеребко заявил, что жалеет о переходе в российский баскетбольный клуб ЦСКА. Об этом сообщает Reuters.

Шведский баскетболист пожалел о переходе в российский клуб
© РИА Новости

Контракт с российским клубом Йеребко подписал в 2022 году, из-за чего его отстранили от выступлений за национальную команду на чемпионате мира.

«Я не играл почти полтора года, и у меня не было других предложений. Я получил предложение от ЦСКА и воспользовался им. На тот момент думал только о баскетболе, но всё сложилось иначе. Жалею об этом сейчас, и если бы мог вернуться в прошлое, то не сделал бы этого», – рассказал он.

Йеребко также добавил, что переход в ЦСКА был обусловлен не финансовым вопросом.

«У меня было слабое представление о том, как вернуться в НБА, и поэтому я согласился на предложение. Но при этом я не хотел бы никого обвинять, ответственность лежит на мне», – заявил баскетболист.

Ранее игрок из США Ройс Хэмм покинул российский баскетбольный клуб «Зенит».

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