Шведский баскетболист пожалел о переходе в российский клуб

«Я не играл почти полтора года, и у меня не было других предложений. Я получил предложение от ЦСКА и воспользовался им. На тот момент думал только о баскетболе, но всё сложилось иначе. Жалею об этом сейчас, и если бы мог вернуться в прошлое, то не сделал бы этого», – рассказал он.