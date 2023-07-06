Шак ответил на невключение себя в список 5 важнейших игроков в истории «Лейкерс»

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил отреагировал на список из важнейших игроков в истории «Лос-Анджелес Лейкерс», составленный владельцем клуба Джини Басс.

«Почему?» — написал О'Нил на своей странице в социальной сети, прикрепив картинку со списком, составленным Басс.

Шакил О'Нил выступал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» с 1996 по 2004 год и помог команде завоевать три чемпионских титула подряд (2000-2002). Во всех случаях американский центровой был признан самым ценным игроком финальной серии. В 2000 году О'Нил также завоевал награду MVP по итогам сезона НБА.