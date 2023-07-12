Майк Миллер рассказал, как Йокич издевался над ним после победы в чемпионате

«Я всегда смеялся над Джокером, говорил, что он никогда не выигрывал чемпионат и ничего не добился.



И вот я просыпаюсь в 3:30 утра от его сообщения, и он пишет: «Эй, братан, ты когда-нибудь выигрывал награду MVP? Или MVP финала?» Я отвечаю: «Нет, не выигрывал». И он пишет: «Ты вроде как отстой, да?» – рассказал Миллер.