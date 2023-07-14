Бритни Спирс заявила, что ждет извинений от баскетболиста Вембаньямы

Бритни Спирс заявила, что ждёт извинения после инцидента с баскетболистом Вембаньямой
Знаменитая американская певица Бритни Спирс прокомментировала инцидент, который у неё произошёл с новичком «Сан-Антонио Спёрз» Виктором Вембаньямой. Американка хотела сфотографироваться с французом, которого встретила в одном из ресторанов, но её не подпустили охранники. Один из них случайно ударил Бритни по лицу, пытаясь убрать её руку.
Певица подавала заявление в полицию, но его отклонили. Спирс заявила, что всё ещё ждёт публичных извинений.
«Я хочу рассказать об этом инциденте. Слышала, как меня поливают в новостях, что якобы я заслуживала пощёчины, а охранники делали свою работу.
Я сама входила в число самых известных людей в мире, а поклонники буквально бросались на меня. Было такое, что меня как-то сбили с ног трое подростков, когда пытались сфотографироваться. Но мои охранники до них даже не дотронулись.
Ни одна женщина не заслуживает того, чтобы её били. Я получила извинения через полчаса после инцидента, но я жду публичные извинения», — цитирует Спирс TMZ Sports.