Бритни Спирс заявила, что ждет извинений от баскетболиста Вембаньямы

«Я хочу рассказать об этом инциденте. Слышала, как меня поливают в новостях, что якобы я заслуживала пощёчины, а охранники делали свою работу.



Я сама входила в число самых известных людей в мире, а поклонники буквально бросались на меня. Было такое, что меня как-то сбили с ног трое подростков, когда пытались сфотографироваться. Но мои охранники до них даже не дотронулись.



Ни одна женщина не заслуживает того, чтобы её били. Я получила извинения через полчаса после инцидента, но я жду публичные извинения», — цитирует Спирс TMZ Sports.