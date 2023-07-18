Следователи передали в суд дело о краже имущества баскетболистов «Химок»

— Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Белоруссии и экстрадировали в Россию.



В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — сказала Ирина Волк, слова которой приводи пресс служба МВД.