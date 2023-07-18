Следователи передали в суд дело о краже имущества баскетболистов «Химок» из раздевалки клуба в 2019 году
Следователи завершили расследование уголовного дела о краже денег и имущества из раздевалки баскетбольной команды «Химки», сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
Преступление было совершено в Химках в июне 2019 года во время третьего матча финальной серии Единой лиги ВТБ между «Химками» и ЦСКА. По версии следствия, обвиняемый, являющийся уроженцем Украины, проник в раздевалку хозяев арены, похитил из карманов одежды и сумок спортсменов деньги и дорогостоящие часы, после чего скрылся. Общая сумма ущерба составила более 1,5 млн рублей.
— Полицейские установили личность подозреваемого, которым оказался ранее неоднократно судимый за кражи мужчина. Сразу после совершения преступления он покинул территорию России, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В 2022 году обвиняемого задержали на территории Белоруссии и экстрадировали в Россию.
В настоящее время расследование уголовного дела о преступлении, предусмотренном статьей 158 УК РФ, завершено. Оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, — сказала Ирина Волк, слова которой приводи пресс служба МВД.
Статья 158 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом до 1 млн рублей.