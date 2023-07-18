«Руна» объявила о переходе российского нападающего Данилы Походяева

«Данила Походяев присоединится к «Руне»!



Форвард является двукратным чемпионом Единой молодёжной лиги ВТБ в составе «ЦСКА-Юниор» (2018, 2021), а также участником чемпионата Европы U20 (2021).



В сезоне-2021/0222 Данила представлял «Темп-СУМЗ-УГМК» и помог этой команде стать бронзовым призером Суперлиги!



В прошлом сезоне 22-летний игрок выступал в Единой лиге ВТБ за «Парму», набирая 7,9 очка и 4,2 подбора в среднем за матч при реализации 35% из-за дуги», — сообщает пресс-служба команды.