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Артём Комолов покинул ЦСКА

30-летний российский защитник Артём Комолов покинул московский ЦСКА и продолжит карьеру в другом клубе. Об этом информирует пресс-служба красно-синих.

Баскетболист Артем Комолов покинул ЦСКА
© Чемпионат.com

«В первую очередь хочу сказать спасибо руководству за возможность представлять такой клуб, как ЦСКА. Это был интересный опыт. Также хочу поблагодарить товарищей по команде, весь персонал, докторов. Желаю всем здоровья и успехов», — сказал Комолов.

Комолов является выпускником «Тринты» и воспитанником академии ЦСКА. На протяжении пяти лет — с 2009 по 2014 год — он выступал за молодёжные команды армейцев. Позднее Артём, будучи баскетболистом ЦСКА, выступал на правах аренды за «Автодор», «Зенит», «Урал» и «Сахалин». В 2017 году Комолов перешёл в «Нижний Новгород», в котором провёл четыре сезона. В 2022 году он вернулся в ЦСКА.

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