Артем Комолов определился с клубом после ухода из ЦСКА

30-летний российский защитник Артём Комолов стал игроком казанского УНИКСа. Об этом информирует пресс-служба команды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

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Комолов уже выступал за казанцев в сезоне-2021/2022, когда помог клубу завоевать бронзовые медали Единой лиги ВТБ. В 24 матчах его средние показатели составили 6,4 очка, 1,5 подбора и 1,3 результативной передачи.

В минувшем сезоне Артём играл в московском ЦСКА, в составе которого во второй раз в карьере стал бронзовым призёром Единой лиги ВТБ.