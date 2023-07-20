Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Вадуц».

Ставка: проход «Вадуца» за 3.33.

«Матч пройдёт на нейтральном поле в Венгрии. Первая игра завершилась неожиданной, но закономерной победой «Немана» в гостях – 2:1. Результат действительно сенсационный – клуб из Гродно добирался до Лихтенштейна на автобусе, проделав путь почти в две тысячи километров, но не уступил в функциональной готовности – потрясающе.

Скидку стоит сделать на то, что «Вадуц» только начал подготовку к сезону, провёл несколько товарищеских матчей и, возможно, не ожидал от соперника такого боевого настроя сражаться за каждый мяч. К тому же дела прошлого года для представителя Лихтенштейна – попадание в групповой турнир Лиги конференций – не обязательно должны тиражироваться. За каждый успех нужно бороться.