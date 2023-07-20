«Неман» – «Вадуц»: прогноз Николая Ходасевича на игру квалификации Лиги конференций
Футбольный журналист Николай Ходасевич дал прогноз на матч Лиги конференций «Неман» – «Вадуц».
Ставка: проход «Вадуца» за 3.33.
«Матч пройдёт на нейтральном поле в Венгрии. Первая игра завершилась неожиданной, но закономерной победой «Немана» в гостях – 2:1. Результат действительно сенсационный – клуб из Гродно добирался до Лихтенштейна на автобусе, проделав путь почти в две тысячи километров, но не уступил в функциональной готовности – потрясающе.
Скидку стоит сделать на то, что «Вадуц» только начал подготовку к сезону, провёл несколько товарищеских матчей и, возможно, не ожидал от соперника такого боевого настроя сражаться за каждый мяч. К тому же дела прошлого года для представителя Лихтенштейна – попадание в групповой турнир Лиги конференций – не обязательно должны тиражироваться. За каждый успех нужно бороться.
Допускаю, что «Вадуц» ещё и поборется. В этой паре пока ничего не решено, а ответная игра может пойти по любому сценарию, вплоть до дополнительного времени и даже пенальти. «Неман» круто показал себя в первой встрече, но этокоманда без европейского опыта. При этом букмекеры отправляют именно клуб из Беларуси в следующий раунд, а на проход «Вадуца» дают коэффициент выше тройки. В противостоянии на три результата покупать такой высокий коэффициент разумно», — сказал Ходасевич.