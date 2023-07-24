37-летний атакующий защитник Евгений Колесников вернулся в УНИКС

«В первую очередь приветствую болельщиков УНИКСа. Я очень рад вернуться в Казань, благодарю руководство и тренерский штаб команды за оказанное доверие. Для меня большая честь представлять такой великий клуб! В Казани всегда ставят самые высокие цели во всех турнирах, в которых участвуют. Уверен, в предстоящем сезоне мы вновь приложим все силы, чтобы оправдать ваши ожидания. До встречи на паркете «Баскет-холла», друзья!» — сказал Колесников.