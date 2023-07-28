«Нижний Новгород» досрочно разорвал контракт с баскетболистом Бабушкиным

«Нижний Новгород» на своём официальном сайте объявил об уходе форварда Алексея Бабушкина (29 лет, 197 см) — он не сыграет за команду в сезоне-2023/2024. Клуб и баскетболист досрочно расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.