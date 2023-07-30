Грайнер приостановила карьеру из-за психического здоровья

Как утверждает источник, баскетболистка пропустит ближайшие две игры своей команды, чтобы сосредоточиться на психическом здоровье. Грайнер пропустит воскресную игру против «Чикаго» и матч против «Индианы» 1 августа.

5 марта 2022 года Грайнер была задержана в России при прохождении таможенного контроля. Было возбуждено уголовное дело по двум статьям: контрабанда и хранение наркотиков. Химкинский суд Подмосковья 4 августа признал Грайнер виновной в контрабанде и хранении наркотиков и приговорил ее к девяти годам заключения в колонии и штрафу в размере 1 млн руб. Несколько месяцев баскетболистка УГМК провела в одной из колоний Мордовии. В декабре она была обменяна американскими властями на российского бизнесмена Виктора Бута.