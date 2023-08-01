Баскетболиста Шабалкина избили в подмосковных Химках

Известный баскетболист, чемпион Европы 2007 года Никита Шабалкин стал участником уличного конфликта, в результате которого пострадал. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Изданию стало известно, что 36-летнего спортсмена госпитализировали в понедельник днем. Его поместили в больницу в подмосковных Химках.

У Шабалкина диагностирована черепно-мозговая травма. По словам самого спортсмена, он пострадал в результате конфликта на территории одного из ЖК в Химкинском городском округе.

Шабалкин выступал за различные клубы, в частности, за «ЦСКА» и «Химки». Играл на позиции центрального форварда.