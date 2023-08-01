Родственник рассказал о состоянии баскетболиста Шабалкина после нападения

Российский баскетболист Никита Шабалкин, которого избили в Подмосковье, находится в больнице, у него диагностировали сотрясение мозга, рассказал телеканалу «360» родственник спортсмена.

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По его словам, других серьезных травм Шабалкина не выявили. Родственник уточнил, что узнал об инциденте недавно, поэтому другой информации о состоянии пострадавшего у него нет. Мужчина добавил, что не знает, за что избили баскетболиста.

О нападении на известного российского баскетболиста Telegram-канал 112 сообщил днем 1 августа. По информации его источника, спортсмен попал в одну из областных больниц с многочисленными ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой 31 июля.

Шабалкин рассказал врачам, что его избили трое неизвестных. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.