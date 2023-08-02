Шабалкин высказался о своем избиении

Баскетболист Никита Шабалкин в беседе с SHOT высказался о своем избиении. По его словам, на него напал подрядчик, работа которого не удовлетворила спортсмена.

Шабалкин уточнил, что 1 августа приехал на свой строительный объект с целью контроля работы подрядчика — Спартака Бабаяна. Во время беседы баскетболист уличил наемного сотрудника в невыполнении необходимого объема работ и завышенной сумме сметы, отметив, что имеет видеодоказательства недобросовестной работы. После этого Бабаян напал на Шабалкина и стал избивать. Затем, по словам спортсмена, он пошел в кафе смывать кровь, но подрядчик уже вместе с еще несколькими рабочими снова напали на него. В какой-то момент баскетболист потерял сознание и дальнейших событий почти не помнит.

Сейчас Шабалкин восстанавливается после полученных травм и надеется, что полиция накажет виновных. Он подчеркнул, что не хочет возвращения 90-х и «жизнь гораздо дороже, чем сотня кубометров грунта, о которых был разговор».