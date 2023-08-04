Алексей Швед подтвердил, что уходит из ЦСКА

«У ЦСКА проблемы, с другими командами разговариваю. Были предложения, но больше не из России. Два дня назад звонил Китай. Мы просто не торопимся, ждем. Поедем играть туда, куда захотим, и на хороших условиях. Готов ждать. В Европу? Да, почему нет. Последняя команда, с которой разговаривали, была «Олимпиакос». Неделю назад было.



Я хочу играть там, где мне будет нравиться, будет комфортно. Где моей семье будет нравиться, где будут комфортные условия. Я знаю, что многие ребята сейчас соглашаются на условия много хуже тех, что были. Но кто-то соглашается, кто-то не хочет», — сказал Швед на канале Виктора Павленко в YouTube.