Умер заслуженный тренер России Владимир Тржескал

Ушёл из жизни заслуженный тренер России Владимир Тржескал. Об этом информирует пресс-служба Российской федерации баскетбола. 5 августа Владимиру исполнилось 92 года.

Матч национальных команд России и Ирана, который состоится сегодня, 7 августа, начнётся с минуты молчания в его честь. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени. 9 августа сборные проведут ещё одну встречу.