Адвокат рассказал, какой срок грозит баскетболисту, ставшему виновником пьяного ДТП

Адвокат Калинов рассказал, какой срок грозит баскетболисту, ставшему виновником пьяного ДТП
Адвокат по уголовным делам Максим Калинов высказался о наказании, которое может грозить баскетболисту команды «Бизоны» Московской баскетбольной лиги Борису Спрыгину за ДТП, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, в котором также пострадала его пассажирка. Калинов заявил «Газете.Ru», что спортсмен, скорее всего, получит условный срок.
«В истории с Борисом Спрыгиным, который попал в Москве в ДТП, оставил место происшествия, имеется информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.
Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинен тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким.
Насколько я понимаю, баскетболист не был судим, так что реальный срок ему вряд ли грозит. Но если дело будет направлено в суд и его вина будет доказана, то условный срок, конечно, ему грозит», — считает Калинов.
Вечером в среду, 16 августа, автомобиль «Ford Mustang», за рулем которого находился Спрыгин, врезался в дерево на юго-востоке Москвы. Водитель сбежал с места аварии и позже был задержан в своей квартире. При этом пострадала его пассажирка, 43-летняя Анна Павлова. Она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Ранее сообщалось, что Спрыгину может грозить до двух лет лишения свободы.