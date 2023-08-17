Адвокат рассказал, какой срок грозит баскетболисту, ставшему виновником пьяного ДТП

«В истории с Борисом Спрыгиным, который попал в Москве в ДТП, оставил место происшествия, имеется информация, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Поэтому юридическая квалификация его действий будет по статье 264 ч. 2, пункты «а» и «б» — нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью, если это будет доказано. Наказание по данной статье будет от трех до семи лет лишения свободы.



Повторюсь, здесь необходимо будет провести экспертизу пассажирки. И если будет установлено, что ей причинен тяжкий вред здоровью, дело будет возбуждено. И срок — от трех до семи лет, а не два года, как пишут СМИ, потому что это часть 2 статьи 264 УК РФ. Речь идет именно о совершении ДТП, повлекшего причинение тяжкого вреда здоровью, в состоянии алкогольного опьянения с оставлением места ДТП. Поэтому наказание будет таким.



Насколько я понимаю, баскетболист не был судим, так что реальный срок ему вряд ли грозит. Но если дело будет направлено в суд и его вина будет доказана, то условный срок, конечно, ему грозит», — считает Калинов.