Баскетболистка сборной России родила ребенка в Европе

Баскетболистка Мусина родила ребенка в Европе
Российская баскетболистка Раиса Мусина родила ребенка в Европе. Об этом сообщает портал «Бронтозябра».
По информации источника, роды состоялись 5 августа.
В январе 2023 года спортсменка опубликовала пост, в котором сообщила о приостановке профессиональной карьеры.
Последним клубом в карьере Мусиной была сыктывкарская «Ника». Также Мусина выступала за «Спарту& К» из Видного, екатеринбургский УГМК и курское «Динамо».
В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.
Международная федерация баскетбола (FIBA) поддержала эту рекомендацию, из-за чего мужская и женская сборные России пропустили ЧМ-2023.