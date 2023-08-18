Баскетболистка сборной России родила ребенка в Европе

Российская баскетболистка Раиса Мусина родила ребенка в Европе. Об этом сообщает портал «Бронтозябра».

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По информации источника, роды состоялись 5 августа.

В январе 2023 года спортсменка опубликовала пост, в котором сообщила о приостановке профессиональной карьеры.

Последним клубом в карьере Мусиной была сыктывкарская «Ника». Также Мусина выступала за «Спарту& К» из Видного, екатеринбургский УГМК и курское «Динамо».

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.