Франция объявила заявку на ЧМ-2023 по баскетболу

Франция объявила заявку на ЧМ-2023. Матиас Лессор – в составе
Федерация баскетбола Франции объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.
Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге. Матиас Лессор, который пропустил подготовку команды и все товарищеские встречи, остался в заявке.
Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой.
Состав сборной Франции на ЧМ-2023:
Сильвен Франсиско («Перистери»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Исайя Кординье («Виртус»), Эли Окобо («Монако»), Эван Фурнье («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), Николя Батюм («Клипперс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»), Руди Гобер («Миннесота»).