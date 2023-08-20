Франция объявила заявку на ЧМ-2023 по баскетболу

Федерация баскетбола Франции объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.

Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге. Матиас Лессор, который пропустил подготовку команды и все товарищеские встречи, остался в заявке.