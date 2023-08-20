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Франция объявила заявку на ЧМ-2023. Матиас Лессор – в составе

Федерация баскетбола Франции объявила окончательный состав из 12 человек на предстоящий чемпионат мира.

Франция объявила заявку на ЧМ-2023 по баскетболу
© Источник Sports.ru

Из 12 игроков только Сильвен Франсиско из «Перистери» не играет ни в НБА, ни в Евролиге. Матиас Лессор, который пропустил подготовку команды и все товарищеские встречи, остался в заявке.

Франция сыграет в группе H вместе с Латвией, Ливаном и Канадой.

Состав сборной Франции на ЧМ-2023:

Сильвен Франсиско («Перистери»), Нандо Де Коло («Виллербан»), Исайя Кординье («Виртус»), Эли Окобо («Монако»), Эван Фурнье («Нью-Йорк»), Якуба Уаттара («Монако»), Терри Тарпи («Монако»), Николя Батюм («Клипперс»), Гершон Ябуселе («Реал»), Матиас Лессор («Панатинаикос»), Мустафа Фалль («Олимпиакос»), Руди Гобер («Миннесота»).