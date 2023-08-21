Умер экс-игрок и тренер сборной России по баскетболу Сергей Бабков

На 57-м году жизни скончался бывший игрок и тренер сборной России по баскетболу Сергей Бабков. По предварительным данным у него оторвался тромб.

Бабков начинал карьеру в барнаульском «Буревестнике». Затем выступал за свердловский СКА, московский ЦСКА, «Сибирьтелеком-Локомотив», немецкий «Трир», испанские «Уникаху» и «Ховентут», а завершил карьеру в новосибирском «Локомотиве».

Позже Бабков работал с национальной командой, тренировал «Спартак-Приморье» и «Локомотив». С 2011 года он занимал в новосибирском клубе должность генерального директора.

Сергей Бабков считался главным снайпером сборной России 1990-х. Он дважды становился вице-чемпионом мира, брал с национальной командой серебро и бронзу чемпионатов Европы.