$94.14+0.74102.57+1.09

Йован Шливанчанин покинул «Минск»

«Минск» и защитник Йован Шливанчанин (24 года, 196 см) прекратили сотрудничество в связи с истечением срока контракта.

Баскетболист Йован Шливанчанин покинул «Минск»
© Sports.ru

Шливанчанин присоединился к белорусской команде в декабре 2022 года. В 20 матчах Единой лиги ВТБ средняя статистика сербского баскетболиста составила 7,5 очка, 2,5 подбора и 1,1 передачи за 17.4 минуты на площадке.

В чемпионате Беларуси сезона-22/23 Йован принял участие в 7 матчах, в среднем за игру набирая 16,3 очка, 7,0 подбора, 3,0 передачи и 1,4 перехвата почти за 26 минут на паркете.