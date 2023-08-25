На чемпионате мира по баскетболу установлен рекорд посещаемости

На проходящем в настоящий момент чемпионате мира по баскетболу – 2023 установлен рекорд посещаемости. Это случилось в матче сборных Филиппин и Доминиканской Республики. Посмотреть встречу, которая сейчас проходит на «Филиппины-Арена», собралось 38 115 болельщиков.

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Ранее сообщалось, что с целью приблизить вероятность установления рекорда президент Филиппин Фердинанд Маркос приостановил работу школ и государственных учреждений в некоторых частях города.