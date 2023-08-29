Опубликован список лучших баскетболистов ЧМ по итогам двух туров группового этапа

Издание Hoopshype опубликовало список из 15 лучших игроков чемпионата мира по баскетболу — 2023 после двух туров группового этапа.

Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023

Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.