Опубликован список лучших баскетболистов ЧМ по итогам двух туров группового этапа

Опубликован список лучших игроков чемпионата мира по итогам двух туров группового этапа
Издание Hoopshype опубликовало список из 15 лучших игроков чемпионата мира по баскетболу — 2023 после двух туров группового этапа.
Топ-15 лучших игроков после двух туров ЧМ-2023
1. Лука Дончич (Словения).
2. Никола Вучевич (Черногория).
3. Шей Гилджес-Александер (Канада).
4. Карлик Джонс (Южный Судан).
5. Деннис Шрёдер (Германия).
6. Джош Хоукинсон (Япония).
7. Андрес Фелис (Доминиканская Республика).
8. Карл-Энтони Таунс (Доминиканская Республика).
9. Роланд Смитс (Латвия).
10. Остин Ривз (США).
11. Уилли Эрнангомес (Испания).
12. Келли Олиник (Канада).
13. Патрик Миллс (Австралия).
14. Рондэй Холлис-Джефферсон (Иордания).
15. Никола Милутинов (Сербия).
Чемпионат мира будет продолжаться до 10 сентября. В общей сложности на турнире будет проведено 92 матча с участием 32 национальных команд. Соревнования проходят на территории трёх государств: Индонезии, Японии и Филиппин.