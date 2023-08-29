Чемпионка мира по баскетболу 3×3 Анна Лешковцева завершит карьеру, у нее нет предложений от клубов

Как стало известно «Матч ТВ», баскетболистка Анна Лешковцева завершит свою профессиональную карьеру.

© РИА Новости

Лешковцева является самой титулованной стритболисткой России. В 2017 она стала победителем чемпионата мира по баскетболу 3×3 и MVP турнира. Также 36 летняя баскетболистка является двукратной чемпионкой Европы по баскетболу 3×3 (2014, 2017).

По информации «Матч ТВ», Лешковцева, вероятно, завершит профессиональную карьеру. На данный момент у спортсменки нет предложений от клубов. Баскетболистка не задействована в товарищеских матчах МБА и находится в Италии, у нее закончился контракт с московским клубом.