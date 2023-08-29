Чемпионка мира по баскетболу 3×3 Анна Лешковцева завершит карьеру, у нее нет предложений от клубов
Как стало известно «Матч ТВ», баскетболистка Анна Лешковцева завершит свою профессиональную карьеру.
Лешковцева является самой титулованной стритболисткой России. В 2017 она стала победителем чемпионата мира по баскетболу 3×3 и MVP турнира. Также 36 летняя баскетболистка является двукратной чемпионкой Европы по баскетболу 3×3 (2014, 2017).
По информации «Матч ТВ», Лешковцева, вероятно, завершит профессиональную карьеру. На данный момент у спортсменки нет предложений от клубов. Баскетболистка не задействована в товарищеских матчах МБА и находится в Италии, у нее закончился контракт с московским клубом.
В классическом баскетболе Лешковцева выступала за московское «Динамо» с 2009 по 2013 год. Затем по 2023 год была защитником и капитаном клуба МБА.
Чемпионка мира по баскетболу 3×3 Анна Лешковцева завершит карьеру, у нее нет предложений от клубов
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