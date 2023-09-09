Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США в полуфинале ЧМ-2023

«Новый день, новая возможность », – Трэй Янг, который хотел поехать на ЧМ-2023, но не устроил тренерский штаб США.



«В этом составе на олимпийскую сборную тянет лишь Энтони Эдвардс. Возможно, еще Микэл Бриджес. Всех остальных не будет», – считает выступающий в Европе Кайл Уимс.



«НБА стоит присмотреться к ребятам из Евролиги при формировании состава», – считает игрок «Маккаби» Уэйд Болдуин.