«Хорошая попытка». Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США в полуфинале ЧМ-2023
Бывшие и нынешние игроки НБА отреагировали на поражение США от Германии (111:113) в полуфинале ЧМ-2023.
«Хорошая попытка», – саркастически написал защитник «Филадельфии» Патрик Беверли.
«Посмотрел матч и очень разочарован в связи с поражением. Теперь вместо финала мы будем играть за бронзу», – констатировал Мэджик Джонсон.
Шакил О’Нил выложил картинку со статистикой игры и подписью «что и требовалось доказать». Легендарный центровой ранее выражал сомнения в успешном выступлении команды в нынешнем составе.
«Новый день, новая возможность », – Трэй Янг, который хотел поехать на ЧМ-2023, но не устроил тренерский штаб США.
«В этом составе на олимпийскую сборную тянет лишь Энтони Эдвардс. Возможно, еще Микэл Бриджес. Всех остальных не будет», – считает выступающий в Европе Кайл Уимс.
«НБА стоит присмотреться к ребятам из Евролиги при формировании состава», – считает игрок «Маккаби» Уэйд Болдуин.