Сборная Германии впервые в истории стала чемпионом мира по баскетболу. В финале немцы обыграли команду Сербии со счетом 83:77. Самым результативным игроком матча стал немец Деннис Шредер, набравший 27 очков.

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В полуфинале сборная Германии сенсационно обыграла команду США со счетом 113:111, впервые в истории выйдя в финал турнира. Ранее лучшим результатом немецкой команды стала бронза на чемпионате мира в 2002 году.

Сегодня, 10 сентября, в матче за 3-е место сборная Канады обыграла команду США (127:118 ОТ). Американцы впервые за 53 года не смогли попасть в тройку лучших команд мира на двух турнирах подряд.