Баскетболистка Вадеева назвала артистов, которые выступили на ее свадьбе

Баскетболистка УГМК и сборной России Мария Вадеева назвала имена артистов, которые выступили на ее свадьбе.

© РФБ

15 августа трехкратная чемпионка Евролиги вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.

– Много ли гостей было на вашей свадьбе?

– 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.

– Кто выступал из артистов?

– Как провели медовый месяц?