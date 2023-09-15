Баскетболистка Вадеева назвала артистов, которые выступили на ее свадьбе

Мария Вадеева назвала артистов, которые выступили на ее свадьбе: «Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери»
Баскетболистка УГМК и сборной России Мария Вадеева назвала имена артистов, которые выступили на ее свадьбе.
15 августа трехкратная чемпионка Евролиги вступила в брак с экс-игроком молодежного проекта ЦСКА, бывшим тренером БК УГМК-Юниор Никитой Клюндиковым.
– Много ли гостей было на вашей свадьбе?
– 36 человек. Мы хотели собрать только самых близких, самых родных, с которыми можно было поделиться самым сокровенным. В итоге мне очень понравилась атмосфера. Запомню этот вечер надолго.
– Кто выступал из артистов?
– Игорь Корнелюк, Мот, Мари Краймбрери. Было очень душевно.
– Как провели медовый месяц?
– Он еще впереди. Поедем в Турцию. Обожаю отдыхать в этой стране. Много где удалось побывать, но такого уровня комфорта и сервиса больше нигде не встречала.
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