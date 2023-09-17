Шакил О'Нил примерил на себя роль полицеского Лос-Анджелеса

У О'Нила есть некоторый опыт работы в портовой полиции. В разгар карьеры в «Лейкерс», он был офицером запаса департамента. В 2005 году был приведён к присяге в качестве офицера запаса полицейского управления Майами-Бич, когда играл за «Майами Хит». В том же году Шак был назван почётным заместителем маршала США за работу с Фондом безопасного сёрфинга. О'Нил также был назначен заместителем заместителем шерифа в 2016 году в Джонсборо, штат Джорджия.