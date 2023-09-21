«Локомотив-Кубань» — ЦСКА: когда матч Суперкубка Единой лиги ВТБ, во сколько, прогнозы

Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами армейцев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.44. Успех краснодарцев оценён экспертами в 3.07.

Аналитики считают, что матч 1/4 финала Суперкубка Единой лиги ВТБ будет результативным: тотал больше 161.5 очка идёт за 1.73, а тотал меньше 161.5 очка — за 1.99. Заключить пари на овертайм можно в «Фонбет» с коэффициентом 16.00.