Баскетболист ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань» установил два рекорда

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр в матче с краснодарским «Локомотивом-Кубань» набрал 44 очка, что стало рекордом Суперкубка Единой лиги ВТБ. Ранее рекорд принадлежал Шабаззу Напьеру (33 очка в матче УНИКС — «Зенит», 18 сентября 2021).

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Кроме того, для самого Каспера этот результат является рекордом в карьере.

Видеозапись можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат РФБ.

Напомним, встреча ЦСКА и «Локомотива-Кубань» закончилась в овертайме со счётом 100:98 в пользу краснодарской команды. За выход в финал Суперкубка Единой лиги ВТБ железнодорожникам предстоит сыграть с турецким «Фенербахче», который оказался сильнее московской МБА (94:79).