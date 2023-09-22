БК «Цибона» признан банкротом

«Несмотря на большие усилия и вложение значительных финансовых ресурсов, клуб по-прежнему переживает непростой период, в котором возможен такой сценарий, как банкротство из-за долгов перед кредиторами. Это требует диалога и поиска решения, которое принесет пользу всем сторонам, но также позволит клубу с богатой историей продолжить существование», – заявили в клубе.