БК «Цибона» признан банкротом

«Цибона» признана банкротом. У клуба есть 45 дней, чтобы избежать полного закрытия
Хорватская «Цибона» столкнулась с серьезными финансовыми трудностями.
21 сентября прошло 120 дней со дня блокировки банковского счета клуба. Согласно хорватскому законодательству, организация официально признана банкротом.
Еще 11 сентября «Цибона» провела пресс-конференцию, на которой было объявлено, что клуб планирует реструктурировать организацию в акционерное общество.
«Несмотря на большие усилия и вложение значительных финансовых ресурсов, клуб по-прежнему переживает непростой период, в котором возможен такой сценарий, как банкротство из-за долгов перед кредиторами. Это требует диалога и поиска решения, которое принесет пользу всем сторонам, но также позволит клубу с богатой историей продолжить существование», – заявили в клубе.
Теперь у «Цибоны» есть 45 дней, чтобы убедить компетентные учреждения в том, что реструктуризация вытащит клуб из финансовой ямы.
В прошлом сезоне баскетболисты «Цибоны» бастовали из-за невыплаты зарплаты. У клуба есть долги перед игроками и тренерским штабом за сезон-23/23.
«Цибона» дважды становилась победителем Евролиги. За клуб из Загреба выступал легендарный Дражен Петрович.