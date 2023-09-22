Названа возможная причина решения баскетболиста Хортона покинуть «Локомотив-Кубань»

Американский центровой Крис Хортон покинул «Локомотив-Кубань», так как желал получать больше игрового времени на позиции центрового, на которой у краснодарцев играют Андрей Мартюк, Джордан Морган и Кирилл Елатонцев. Об этом информирует телеграм-канал «Свободный агент».

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Сообщается, что Хортон попросил клуб отпустить его именно после того, как понял, что играть на желаемой позиции у него не получится. Это произошло после серии предсезонных матчей.