Дюрант вступил в перепалку с болельщиком, который поддержал позицию Хайнса
Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант вступил в перепалку с одним из болельщиков в социальных сетях, после того как тот поддержал позицию бывшего игрока ЦСКА Кайла Хайнса по поводу разницы игры в НБА и Европе.
Напомним, ранее Хайнс сказал:
«НБА — это шашки, а Европа — шахматы».
«Убирайтесь отсюда к чёрту. Вы с ума сошли», — ответил Дюрант фанату, который поддержал позицию Хайнса.
По мнению болельщика, центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид не смог бы набирать 30 очков за игру в Евролиге.
«Братан, никто не будет воспринимать тебя всерьёз, когда ты так разговариваешь. Ты слишком стараешься быть не таким, как все», — написал на это Дюрант.
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