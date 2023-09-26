«Автодор» заключил контракт с баскетболистом из Сербии

Новичок «черно белых» способен сыграть на позициях от первого до третьего номера и обладает опытом выступлений в чемпионатах Сербии, Италии, Литвы, Турции и Польши.

Прошлый сезон 2022/23 баскетболист провел в чемпионате Польши. После выступления за «Торунь» в феврале 2023 Пушица перешел в состав местного гранда и участника Еврокубка — «Шленск» (Вроцлав). С «Шленском» серб завоевал серебряные медали чемпионата Польши, а в матчах Еврокубка на его счету 11,3 очка, 3,0 подбора и 1,3 передачи в среднем за игру.