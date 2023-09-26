Опубликован список 77 величайших баскетболистов НБА в истории

Портал Hoopshype опубликовал список из 77 величайших баскетболистов НБА в истории. Первое место занял легендарный Майкл Джордан. Второе место занял действующий лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс. Третий — Карим Абдул-Джаббар.