Легионер баскетбольного ЦСКА рассказал о своих впечатлениях от жизни в России

— Первые впечатления отличные, каждый день я со своей семьей. Моя дочь ходит в школу, жена тоже со мной, мы очень счастливы жить здесь. Москва — один из лучших городов мира. Мы ощущаем это каждый день и наслаждаемся этим, — сказал М’Бай в эфире программы «Все на Матч!».