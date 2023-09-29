Легионер баскетбольного ЦСКА рассказал о своих впечатлениях от жизни в России

«Москва — один из лучших городов мира, ощущаю это каждый день» — баскетболист ЦСКА М'Бай
Форвард баскетбольного ЦСКА Амат М’Бай в эфире «Матч ТВ» рассказал о своих впечатлениях от жизни в России.
В конце июня армейцы подписали с французским игроком контракт на один сезон.
— Первые впечатления отличные, каждый день я со своей семьей. Моя дочь ходит в школу, жена тоже со мной, мы очень счастливы жить здесь. Москва — один из лучших городов мира. Мы ощущаем это каждый день и наслаждаемся этим, — сказал М’Бай в эфире программы «Все на Матч!».
В прошедшем сезоне М’Бай выступал за турецкий «Анадолу Эфес». Француз провел 33 матча в Евролиге, набирал в среднем семь очков и совершал 2,8 подбора. В составе стамбульского клуба форвард стал чемпионом Турции.
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