Сергей Карасев рассказал о задачах БК «Зенит» в новом сезоне

Форвард «Зенита» Сергей Карасев рассказал о том, что команда ставит перед собой максимальные задачи в новом сезоне Лиги ВТБ.

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– Я уже говорил, что в этом году в команду пришли достойные ребята, профессионалы. Практически все – игроки Евролиги. Сила нашей команды в том, что все могут забить. Сопернику сложно концентрироваться на ком то одном. Против таких команд всегда непросто играть. Вне площадки у нас тоже отличная атмосфера. Это дает дополнительный бонус клубу.

– Какие задачи у клуба на сезон?

– Чемпионство. Других задач нет. «Зенит» – клуб с самыми высокими амбициями. Как минимум выход в финал, а дальше хотелось бы взять чемпионство, конечно.

– Как оцените предсезонные турниры?